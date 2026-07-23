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Фестиваль современного искусства и архитектуры. Тема 2026 «Маршрут перестроен» иронично осмысляет жизнь в эпоху перемен и предлагает отправиться в путешествие — тотальный спектакль, где каждый шаг становится движением по направлению к себе. Тебя встретят арт-объекты и временные инсталляции от современных художников, масштабные перформансы, концерты-хеппенинги, лекции, кэмпы и многое другое. В 2026 году «Архстояние» пройдет в новом формате: организаторы устроят игру-путешествие с разными маршрутами и сценариями. Участники будут сами выбирать, куда идти и какие точки включать в свой путь. Единого «правильного» маршрута не будет. В программе: — 100 костров; — поле голосов — хоровое антистресс-пение — хорооке; — хрупкий рэйв, — тотальный спектакль, в котором участвует каждый. Трансфер, место под палатку, палатка покупаются отдельно от билета. Больше информации: https://arch.stoyanie.ru/ https://vk.com/archstoyanie
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