ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Москва
  2. События

Архстояние: маршрут перестроен

арт-парк Никола-Ленивец

Начало:

Завершение:

9900₽
Возраст 16+
Выставки
Вечеринки
Необычное
Фестивали

Про событие

Фестиваль современного искусства и архитектуры. Тема 2026 «Маршрут перестроен» иронично осмысляет жизнь в эпоху перемен и предлагает отправиться в путешествие — тотальный спектакль, где каждый шаг становится движением по направлению к себе. Тебя встретят арт-объекты и временные инсталляции от современных художников, масштабные перформансы, концерты-хеппенинги, лекции, кэмпы и многое другое. В 2026 году «Архстояние» пройдет в новом формате: организаторы устроят игру-путешествие с разными маршрутами и сценариями. Участники будут сами выбирать, куда идти и какие точки включать в свой путь. Единого «правильного» маршрута не будет. В программе: — 100 костров; — поле голосов — хоровое антистресс-пение — хорооке; — хрупкий рэйв, — тотальный спектакль, в котором участвует каждый. Трансфер, место под палатку, палатка покупаются отдельно от билета. Больше информации: https://arch.stoyanie.ru/ https://vk.com/archstoyanie

Контакты

Телефон

Telegram

ВКонтакте

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
c
по

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
c
по

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
c
по

15500₽

Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью
Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью

4000₽

Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие
Популярное
Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие

990₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста