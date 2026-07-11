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Безумный поток (Madstream Fest)

Центр городской культуры «Графит»
ул. Электродная, 2, ст. 32

Начало:

Завершение:

от 4000₽ до 100000₽
Возраст 18+
Концерты
Фестивали

Про событие

Фестиваль тяжёлой музыки, который закрепляет за собой статус одного из самых ярких событий российской метал-сцены. Фестиваль пройдёт сразу на двух сценах, объединяя ведущие и самые самобытные метал-проекты страны. Выступающие фестиваля отражают всё разнообразие современной тяжёлой сцены — от атмосферного блэк-метала и эпического дума до техничного дэт-метала и авангардных форм. Для тебя выступят: Tsygun, Minuala, Scald, Invertor, Ultar, Ease of Disgust, Elderwind, Tardigrade Inferno, Мещера, My Autumn и Grima. Две сцены. Один фестиваль. Один день настоящего метала.

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