Фестиваль тяжёлой музыки, который закрепляет за собой статус одного из самых ярких событий российской метал-сцены. Фестиваль пройдёт сразу на двух сценах, объединяя ведущие и самые самобытные метал-проекты страны. Выступающие фестиваля отражают всё разнообразие современной тяжёлой сцены — от атмосферного блэк-метала и эпического дума до техничного дэт-метала и авангардных форм. Для тебя выступят: Tsygun, Minuala, Scald, Invertor, Ultar, Ease of Disgust, Elderwind, Tardigrade Inferno, Мещера, My Autumn и Grima. Две сцены. Один фестиваль. Один день настоящего метала.