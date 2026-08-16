Масштабный мультиформатный фестиваль с парашютной изюминкой. На фестивале тебя ждёт фуд-корт с вкусной едой, арт-квартал и маркет изделий ручной работы, образовательный кластер, фотозоны, различные спортивные активности, мощный музыкальный лайн-ап и, конечно, парашютный спорт. Подробности на сайте