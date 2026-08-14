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Голос Болота

Костромская область, Сусанинский район, Сокиринское сельское поселение, Памятный камень Ивану Сусанину

Начало:

Завершение:

от 965₽ до 2565₽
Возраст 6+
Концерты
Фестивали

Про событие

Проснуться утром среди леса. Слушать тишину, пить чай у палатки, идти через туман по деревянным тропам, сидеть ночью у костра с людьми, которых будто знаешь уже много лет. В этом году тема фестиваля — космос. Три дня среди природы, музыки, огней и ночного неба, где болото — это начало для нового путешествия, к себе и к звёздам. «Голос Болота» собирает единомышленников в одном из самых загадочных мест России — на Исуповском болоте, окутанном легендами и памятью о подвиге Ивана Сусанина. Каждый найдёт здесь своё: — театр и перформансы; — экскурсии по Сусанинской тропе; — фольклор и современная музыка; — мастер-классы и ярмарка; — арт-объекты среди леса; — традиционная кухня; — ночные программы; — песни у костра и новые знакомства. …и тишина, которой так не хватает в городе. «Голос Болота» — фестиваль для тех, кто устал от шума и спешки, любит природу, живую историю, свободу и тёплые разговоры до рассвета. Три дня в палатках среди природы — с комфортной инфраструктурой и всем необходимым для отдыха. Больше информации: https://t.me/boloting https://vk.com/boloting

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