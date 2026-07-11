Всероссийский фестиваль искусств и ремёсел соберёт 200 локальных художников, мастеров ручной работы и тысячи ценителей авторских предметов быта и редких вещей. Однодневный уличный маркет на Даниловском рынке. Посуда, одежда, товары для дома, аксессуары от профессиональных мастеров. А также творческие интерактивы для гостей.