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Про событие
Фестиваль электронной музыки и творчества. Здесь ты почувствуешь мурашки от любимой музыки на нескольких танцполах под настоящим звездопадом. А ещё раскроешь свой творческий потенциал на увлекательных активностях Фестиваль состоится в живописном сказочном лесу в пределах 300 км от Москвы. Карта проезда традиционно будет выслана за сутки до начала мероприятия на e-mail, который был указан при покупке билета. Ожидается повышение цен. Больше информации: https://vk.com/skazkaartgroup https://skazkafestival.ru/ https://t.me/skazkainfo
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