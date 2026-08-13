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Сказка-12: Гармония

300 км от Москвы. Точное место сообщит организатор

Начало:

Завершение:

от 8888₽ до 10888₽
Возраст 18+
Вечеринки
Фестивали

Про событие

Фестиваль электронной музыки и творчества. Здесь ты почувствуешь мурашки от любимой музыки на нескольких танцполах под настоящим звездопадом. А ещё раскроешь свой творческий потенциал на увлекательных активностях Фестиваль состоится в живописном сказочном лесу в пределах 300 км от Москвы. Карта проезда традиционно будет выслана за сутки до начала мероприятия на e-mail, который был указан при покупке билета. Ожидается повышение цен. Больше информации: https://vk.com/skazkaartgroup https://skazkafestival.ru/ https://t.me/skazkainfo

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