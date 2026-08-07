ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Круто

База отдыха «Крутояк», Владимирская область, Тракторная улица, 43

Начало:

Завершение:

от 5600₽ до 12800₽
Возраст 18+
Концерты
Фестивали

Про событие

Крутояк — летний дом на берегу Клязьмы, где три дня будут только твои: настроение, арт и свобода. Гулять среди деревьев и инсталляций, ловить закаты, кататься на велосипедах и играть во всё, что хочется. Слушать треск костра, ночевать в палатках, встречать друзей и находить новых. Ну и без музыки никуда. Не фестиваль, а сказка! Нишевый лесистый фестиваль всё ближе, а его лайнап всё пышнее: Живьё: ARCHANGA BAD ZU CUPSIZE MIRELE ZOLOTO ГЛУМ КОНЕЦ СОЛНЕЧНЫХ ДНЕЙ МАСЛА Диджеи: BIICLA EOSTRA ERRORTICA KOVYAZIN D LIPELIS MASHKOV PHILIPP GORBACHEV IZOTOV Команда 128 проведёт специальные тренировки и активности, а ты сможешь полностью отключиться от городской суеты. Трансфер до места, кемпинг и камера хранения оплачиваются отдельно, все подробности на сайте: https://krutofestival.com/ https://t.me/krutofestival Ожидается повышение цен.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Джазовый бранч с Moscow Ragtime Band
Джазовый бранч с Moscow Ragtime Band

750₽

Хиты 90-х о любви к женщинам. Бархатный джаз на крыше
Хиты 90-х о любви к женщинам. Бархатный джаз на крыше

от 3800₽

Мировые хиты Грэмми 70-80-х в джазовом звучании на крыше
Мировые хиты Грэмми 70-80-х в джазовом звучании на крыше

от 5000₽

Инструментал Блюз
Инструментал Блюз

от 1000₽

Женский Стендап + Джаз
Женский Стендап + Джаз

от 1590₽

Женский стендап на Сретёнке
Женский стендап на Сретёнке

от 1181₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста