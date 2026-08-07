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Крутояк — летний дом на берегу Клязьмы, где три дня будут только твои: настроение, арт и свобода. Гулять среди деревьев и инсталляций, ловить закаты, кататься на велосипедах и играть во всё, что хочется. Слушать треск костра, ночевать в палатках, встречать друзей и находить новых. Ну и без музыки никуда. Не фестиваль, а сказка! Нишевый лесистый фестиваль всё ближе, а его лайнап всё пышнее: Живьё: ARCHANGA BAD ZU CUPSIZE MIRELE ZOLOTO ГЛУМ КОНЕЦ СОЛНЕЧНЫХ ДНЕЙ МАСЛА Диджеи: BIICLA EOSTRA ERRORTICA KOVYAZIN D LIPELIS MASHKOV PHILIPP GORBACHEV IZOTOV Команда 128 проведёт специальные тренировки и активности, а ты сможешь полностью отключиться от городской суеты. Трансфер до места, кемпинг и камера хранения оплачиваются отдельно, все подробности на сайте: https://krutofestival.com/ https://t.me/krutofestival Ожидается повышение цен.
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