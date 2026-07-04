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Иван Купала

СНТ Григорчиково, уч. 1 (Турбаза Берег Приключений)

Начало:

Завершение:

от 3000₽ до 7000₽
Возраст 18+
Фестивали

Про событие

Это будет один из самых атмосферных вечеров этого лета. День, в котором старорусские традиции встретятся с атмосферой сап-сплавов: венки, костёр, сплавы, мастер-классы, живая музыка, палатки, природа и люди, с которыми хочется разделить это лето. 4 июля на Пахре тебя ждут: — сап-сплавы в этно-стиле; — множество новых фотозон; — мастер-классы и творчество у воды; — венки, костры и вечерние обряды; — живая музыка и настоящая атмосфера народного праздника; — запуск венков и плотиков с желаниями. И всё это в месте, где лето чувствуется особенно ярко. Дресс-код праздника — этно-стиль, белые сарафаны, льняные рубахи и природные украшения. Больше информации о празднике: https://t.me/lets_ride_sup/1320 Все вопросы: http://t.me/letsride

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