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Аутлайн (Outline)

Район города Талдом, Талдомcкий городской округ, Московская область

Начало:

Завершение:

от 7000₽ до 49000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Фестивали

Про событие

В сердце фестиваля — неистощимый заряд творческой энергии, находящей выход в головокружительных идеях и смелых решениях, в стремлении сделать каждый момент незабываемым. Фестивальная неделя со вторника по понедельник: ранний заезд в кемпинги и дополнительные дни на природе для ничегонеделания, занятий спортом, йогой и подготовкой к насыщенной 4-дневной музыкальной программе. Outline движется по траектории, намеченной успехом трех мега-событий в городе-фестивале — эволюционирующем культурном феномене, объединившем музыку, перформативное и медиа- искусство, ландшафтную, рекреационную и арт-инсталляционную архитектуру. Новинка сезона 2026 — большая дизайнерская сцена БЛОК в формате самостоятельного хай-энд клуба внутри фестиваля. С её запуском общее число сцен достигнет девяти. Действуют два крупных арт-пространства, многочисленные инсталляции расположены на всей территории фестиваля. Больше информации, в том числе о проживании, трансфере и локации: https://outlinefestival.org/#2026

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