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Атланта

Площадь Морского вокзала, площадь Морской Славы, 1

Начало:

Завершение:

от 1199₽ до 15999₽
Возраст 12+
Концерты
Фестивали

Про событие

Фестиваль, где «просто заеду на час» традиционно превращается в полный день, вечер и немного следующего утра. Атланта собирает людей, которые умеют одновременно танцевать, терять друзей из виду и находить новых — всё под саундтрек из лайвов и диджей-сетов. В программе — сцены с разными жанрами, лайвы, диджеи, еда, случайные встречи и вечное ощущение, что «вот сейчас точно пойдём домой», но потом выходит ещё один артист. Атмосфера — как город, который на один день решил не взрослеть и не отвечать на сообщения. Подойдёт тем, кто любит фестивали, хаос с расписанием «примерно как получится» и воспоминания, собранные из 37 коротких видео и одного очень удачного танца.

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