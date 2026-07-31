Это живое полотно, где ты становишься главным героем, а природа и искусство объединяются, чтобы ты раскрыл тайны снаружи и внутри себя На три дня и три ночи ты станешь участником магического путешествия: — творческие люди; — новые знакомства; — арт-квест локации; — шоу-интерактив-испытания; — экспериментальный рейв; — ярмарка мастеров; — массажные практики; — активности на воде; — бани-спа-парения; — племенной костёр; — файер-шоу; — вкусная еда. Тебя ждут: Масштабный арт-квест Получишь стартовые монеты при входе и отправишься в приключения по 5 мирам. Проходи испытания, участвуй в интерактивах, взаимодействуй с жителями миров и выполняй творческие задания, чтобы собрать полный Урожай спелых эмоций. Главная Сцена Зубодробительный лайнап, составленный дерзкими техно-рейв-андеграунд диджеями и молодыми музыкальными рок, электро, этно группами. Бани, СПА, тактильно-телесные массажные практики. Лучшие мастера парения и массажей проведут сессии телесных очищений и тотального расслабления на психосоматическом уровне. Гастрономический маркет «Дары Земли» Согревайся горячим чаем из настоящего самовара, пробуй фермерские деликатесы, авторский сидр и десерты, вдохновленные формами и вкусами осени. Творческие мастерские Гончарный круг, плетение из лозы, создание собственного тотема или совместная роспись огромного холста, который станет символом фестиваля. На территории будут бесплатные точки подзарядки телефонов и теплые лаунж-зоны.