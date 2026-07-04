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Близость

ДК «Альфа Кристалл»
Самокатная улица, 4с11

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Завершение:

от 4500₽ до 8000₽
Возраст 16+
Концерты
Фестивали

Про событие

Срез новой музыки в диапазоне от инди-фолка до электро-панка. Проект задуман как пространство доверия и открытых творческих экспериментов — здесь пересекутся и хедлайнеры, и молодые группы из разных регионов. Участники будут выступать в непривычных составах, готовить эксклюзивные коллаборации и показывать специальные программы, которые невозможно увидеть на обычных концертах.  Первая волна артистов: Бонд с кнопкой Аффинаж Где Фантом? obraza net Рубеж веков я Софа ПИЛС кё Чёрное на белом

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