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Самокатная улица, 4с11
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от 4500₽ до 8000₽
Возраст 16+
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Про событие
Срез новой музыки в диапазоне от инди-фолка до электро-панка. Проект задуман как пространство доверия и открытых творческих экспериментов — здесь пересекутся и хедлайнеры, и молодые группы из разных регионов. Участники будут выступать в непривычных составах, готовить эксклюзивные коллаборации и показывать специальные программы, которые невозможно увидеть на обычных концертах. Первая волна артистов: Бонд с кнопкой Аффинаж Где Фантом? obraza net Рубеж веков я Софа ПИЛС кё Чёрное на белом
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