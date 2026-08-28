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[отменено] Грильфест Радио Maximum | 1 день

Арма, Нижний Сусальный переулок, 5с19

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Завершение:

от 1500₽ до 6500₽
Возраст 0+
Концерты
Фестивали
Еда

Про событие

Летний фестиваль объединит всё, что нужно для отличного загородного отдыха: музыку, гастрономию и развлечения на любой вкус. В центре события — возможность познакомиться с национальными рецептурами приготовления мяса из разных уголков мира. А музыкальные хиты в стиле радио Maximum создадут идеальный фон. Зажигать на главной сцене гастрофестиваля будут: The Translators, Wildways, Pompeya, Manapart, Cardiokillers, Tritia** и многие другие. Гостей ждут квесты, розыгрыши и задания от партнёров фестиваля. Станция уже готовит фирменный мерч и другие подарки, чтобы каждый гость получил приятный сюрприз. И, конечно, все без исключения смогут оставить себе на память кадры с тематических фотозон в стиле радиостанции. Выезд на пикник на природу уже не обязательная программа лета: Грильфест привозит пикник в город.

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