КУЛЬТ ФЕСТ — это главное событие года для любителей автоспорта, дрифта и экстремальных шоу! Фестиваль соберёт лучших пилотов, уникальные автомобили и тысячи зрителей, готовых погрузиться в атмосферу скорости, драйва и незабываемых эмоций. Будет бесплатное дрифт-такси всем посетителям:) Каждый обладатель билета фестиваля сможет лично прокатиться в дрифт-такси вместе с профессиональным пилотом. Это не просто шоу со стороны — ты почувствуешь настоящий дрифт изнутри.