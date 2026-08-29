Культ фест
Ленинградская область, посёлок Ковалёво, площадка «Ржевка»
Начало:
Завершение:
4000₽
Возраст 0+
Необычное
Фестивали
Про событие
КУЛЬТ ФЕСТ — это главное событие года для любителей автоспорта, дрифта и экстремальных шоу! Фестиваль соберёт лучших пилотов, уникальные автомобили и тысячи зрителей, готовых погрузиться в атмосферу скорости, драйва и незабываемых эмоций. Будет бесплатное дрифт-такси всем посетителям:) Каждый обладатель билета фестиваля сможет лично прокатиться в дрифт-такси вместе с профессиональным пилотом. Это не просто шоу со стороны — ты почувствуешь настоящий дрифт изнутри.
Контакты
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи