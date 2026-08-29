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Культ фест

Ленинградская область, посёлок Ковалёво, площадка «Ржевка»

Начало:

Завершение:

4000₽
Возраст 0+
Необычное
Фестивали

Про событие

КУЛЬТ ФЕСТ — это главное событие года для любителей автоспорта, дрифта и экстремальных шоу! Фестиваль соберёт лучших пилотов, уникальные автомобили и тысячи зрителей, готовых погрузиться в атмосферу скорости, драйва и незабываемых эмоций. Будет бесплатное дрифт-такси всем посетителям:) Каждый обладатель билета фестиваля сможет лично прокатиться в дрифт-такси вместе с профессиональным пилотом. Это не просто шоу со стороны — ты почувствуешь настоящий дрифт изнутри.

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