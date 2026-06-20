Первый фестиваль локальной музыки на воде. Это когда ты стоишь на верхней палубе, ветер с Невы треплет волосы, а прямо перед тобой живой артист играет что-то такое, от чего хочется остановить время. А вокруг — закат и морские панорамы Петербурга. Каждый рейс — новые музыканты: локальная инди-сцена Петербурга, независимые и настоящие. Кого-то ты уже слышал в наушниках, кого-то откроешь для себя прямо здесь, посреди реки. Хочешь быть поближе к сцене — занимай место на открытой верхней палубе. Хочешь просто смотреть в окно на проплывающий город с бокалом в руке — спускайся вниз, там панорамные окна и кафе-бар. Фестиваль проходит каждую пятницу и субботу под закат. Отправление — Университетская наб., 13 (м. Василеостровская, Спортивная, Адмиралтейская), продолжительность 1,5–2 часа. Состав музыкантов меняется каждый рейс. Расписание на сайте.