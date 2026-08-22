Фестиваль дрифта, автомобильной и уличной культуры. Что по программе? — Специальный гость. Готовься к встрече с настоящей легендой отечественного дрифта! — Очень много дрифта: парные и тройные заезды, вечерний ТОП?32 от лучших пилотов и облака дыма, которые не рассеются весь день — Дрифт такси: прокатись пассажиром в настоящем дрифтовом заезде. Пройди инструктаж, надень гоночный шлем, застегни ремни безопасности и ощути перегрузки от скоростного дрифта на себе! — Стритбол: живая игра и уличный дух в чистом виде. Азарт, борьба и энергия баскетбола 3×3 — присоединяйся или поддерживай команды с трибун — Выставка редких и уникальных автомобилей со всей России. От кастомных творений до легендарных моделей — здесь собрана настоящая коллекция страсти. Привози свой автомобиль — участвуй в выставке и покажи свой проект всем гостям со всей России — Концерт: к вечеру добавим громкости — музыка задаст ритм финалу дня — Фудкорт: от быстрого перекуса до гастрономических открытий. Зарядись энергией перед заездами или расслабься с фирменным блюдом после насыщенного дня — Зоны отдыха: отдых между заездами или целый день в атмосфере фестиваля. Переведи дух, пообщайся с единомышленниками и зарядись новыми впечатлениями