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Планета К-30

К-30
улица Красного Текстильщика, 10-12АШ

Начало:

Завершение:

5800₽
Возраст 18+
Выставки
Вечеринки
Фестивали
Еда

Про событие

Планета K-30 возвращается в Петербург. Ежегодный летний фестиваль друзей и героев К-30 на расширенной территории квартала «10l12 Мануфактура» и нового клуба. 10 июля — большой концерт-открытие при участии британской звезды Камаала Уильямса и специального списка выступающих современных джазовых музыкантов + ночная вечеринка. 11 июля — выступления концертных главных участников, шоукейсы и диджей сеты на пяти сценах с вечера и до утра. А ещё : активности, фудмаркет, медиа-арт и много всего. Оба дня: билет на оба дня основной программы фестиваля 10-11 июля.

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