Планета K-30 возвращается в Петербург. Ежегодный летний фестиваль друзей и героев К-30 на расширенной территории квартала «10l12 Мануфактура» и нового клуба. 10 июля — большой концерт-открытие при участии британской звезды Камаала Уильямса и специального списка выступающих современных джазовых музыкантов + ночная вечеринка. 11 июля — выступления концертных главных участников, шоукейсы и диджей сеты на пяти сценах с вечера и до утра. А ещё : активности, фудмаркет, медиа-арт и много всего. Оба дня: билет на оба дня основной программы фестиваля 10-11 июля.