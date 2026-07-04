Место, где любовь к старым «Жигулям» давно перестала быть просто хобби и превратилась в отдельную культуру. 4 июля ЦТВС Москва снова превратится в огромный съезд тех, кто понимает разницу между «копейкой», «семёркой» и проектом «на пневме с редким салоном». Более 1000 заднеприводных ВАЗов со всей России, Белоруссии и Казахстана, десятки эксклюзивных проектов, дрифт, граффити, рэп и атмосфера гаражной романтики — всё это на юбилейном, десятом фестивале «Всё по Классике». Да, здесь можно целый день смотреть на идеально отполированные «Жигули» под разговоры о карбюраторах и редких дисках. И да, это неожиданно затягивает даже тех, кто пришёл «просто посмотреть». Особенно когда рядом дрифт-такси, картинг, 30-метровая граффити-стена и сцена с лайвами. В отдельной зоне покажут более 100 самых проработанных проектов — от аккуратной реставрации до машин, в которые вложили примерно всю душу и половину зарплаты. А ещё будут конкурсы, кастом-культура, стрит-атмосфера и традиционный розыгрыш автомобиля. Потому что какой фестиваль «Жигулей» без «Жигулей» в призах. «Всё по Классике» вырос из уличной сходки фанатов «Боевой Классики» и за десять лет стал крупнейшим фестивалем отечественной автокультуры. При этом дух дворовых встреч и лёгкого безумия тут по-прежнему на месте. Даже если ты ничего не понимаешь в ВАЗах — есть шанс уехать с фестиваля с внезапным желанием купить себе старую «шестёрку». Просто предупреждаем)