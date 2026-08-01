Возраст 0+
Необычное
Фестивали
Про событие
Фестиваль для любителей автоспорта, дрифта и экстремальных шоу. Фестиваль соберёт лучших пилотов, уникальные автомобили и тысячи зрителей, готовых погрузиться в атмосферу скорости, драйва и незабываемых эмоций. Бесплатное дрифт-такси всем посетителям Каждый обладатель билета фестиваля сможет лично прокатиться в дрифт-такси вместе с нашим профессиональным пилотом. Это не просто шоу со стороны — вы почувствуете настоящий дрифт изнутри!
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи