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Культ фест

Парк Технических видов спорта

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5000₽
Возраст 0+
Необычное
Фестивали

Про событие

Фестиваль для любителей автоспорта, дрифта и экстремальных шоу. Фестиваль соберёт лучших пилотов, уникальные автомобили и тысячи зрителей, готовых погрузиться в атмосферу скорости, драйва и незабываемых эмоций. Бесплатное дрифт-такси всем посетителям Каждый обладатель билета фестиваля сможет лично прокатиться в дрифт-такси вместе с нашим профессиональным пилотом. Это не просто шоу со стороны — вы почувствуете настоящий дрифт изнутри!

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