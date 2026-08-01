Фестиваль для любителей автоспорта, дрифта и экстремальных шоу. Фестиваль соберёт лучших пилотов, уникальные автомобили и тысячи зрителей, готовых погрузиться в атмосферу скорости, драйва и незабываемых эмоций. Бесплатное дрифт-такси всем посетителям Каждый обладатель билета фестиваля сможет лично прокатиться в дрифт-такси вместе с нашим профессиональным пилотом. Это не просто шоу со стороны — вы почувствуете настоящий дрифт изнутри!