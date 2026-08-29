Летний фестиваль объединит всё, что нужно для отличного загородного отдыха: музыку, гастрономию и развлечения на любой вкус. В центре события — возможность познакомиться с национальными рецептурами приготовления мяса из разных уголков мира. А музыкальные хиты в стиле радио Maximum создадут идеальный фон. Зажигать на главной сцене гастрофестиваля будут: The Translators, Wildways, Pompeya, Manapart, Cardiokillers, Tritia** и многие другие. Гостей ждут квесты, розыгрыши и задания от партнёров фестиваля. Станция уже готовит фирменный мерч и другие подарки, чтобы каждый гость получил приятный сюрприз. И, конечно, все без исключения смогут оставить себе на память кадры с тематических фотозон в стиле радиостанции. Выезд на пикник на природу уже не обязательная программа лета: Грильфест привозит пикник в город.