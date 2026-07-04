Это душевный, дружный фестиваль в компании лучших пивоварен и сидроделен, фермерских хозяйств России и Нижегородской области, шикарной музыки, вкусной еды и танцев до упаду. Формат фестиваля «Безлимит» — все крафтовые напитки дегустируются гостями бесплатно. Популярные и редкие сорта крафтового пива и сидра, лёгкие закуски и сложносочинённые блюда от лучших ресторанов города, лекции и мастер-классы от профессионалов индустрии, зоны промо активностей, развлечений и конечно насыщенная музыкальная программа. В субботу на сцене фестиваля Горький Крафт выступят: Найк Борзов — «Лошадка», «Верхом на звезде», «Одна она», «Три слова» — хиты, которые знает каждый уважающий себя фанат рок-музыки. Мураками — самая солнечная рок-группа страны за годы, как хорошее вино, становится вкуснее и интереснее. Биртман — это когда ты в зале поёшь хором все песни, а твой батя ушел в слэм… Хмыров — артист с бешеной сценической энергетикой. Именно так и должен звучать новый русский рок. В воскресенье эклектика просто зашкаливает: Дюна — сварили для тебя идеальный воскресный коллаб с выдержанными хитами про «Бодуна», «Борьку» и «Коммунальную квартиру». Brazzaville — в полном электрическом составе ждёт тебя у сцены ловить дзен под калифорнийские вибрации с правильным крафтом в руке. Йоп Шоу — бурлеск вперемешку с советской эстрадой. Всё родится прямо на твоих глазах и продолжит жить теплом сердца. Сardio Killer — да будет слэм!