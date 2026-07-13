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Экопарк «ДАР» на реке Керженец

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2500₽
Возраст 0+
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Вечеринки
Необычное
Фестивали
Мастер-классы
Еда

Про событие

Фестиваль музыки и искусства. На фестивале тебя ждёт музыка живая и электронная, визуальные объекты, световые и арт-инсталляции, перформансы, телесные практики и творческие мастер-классы, маркет, лекции и зоны для отдыха. Полную программу и всю информацию насчёт фестиваля можно посмотреть у организатора на странице: https://vk.com/club236300620

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