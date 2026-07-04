Музыкальный фестиваль «Акустика»
Гороховая 49б
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 6+
Концерты
Фестивали
Про событие
Летний музыкальный фестиваль в центре Петербурга. Готов поймать волну летнего настроения? Дом молодёжи «Рекорд» превратит пространство «СЕНО» в настоящую музыкальную гавань. Здесь состоится большой музыкальный фестиваль «Акустика» под открытым небом. Живой звук, красивое место и молодые музыканты, которые точно знают, как завести толпу. На сцене выступят: Дикие Цветы, Саша Шевцова, Брюки Бри, Пароли, 4 Стены, Пока!
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи