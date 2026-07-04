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Музыкальный фестиваль «Акустика»

СЕНО
Гороховая 49б

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Бесплатно
Возраст 6+
Концерты
Фестивали

Про событие

Летний музыкальный фестиваль в центре Петербурга. Готов поймать волну летнего настроения? Дом молодёжи «Рекорд» превратит пространство «СЕНО» в настоящую музыкальную гавань. Здесь состоится большой музыкальный фестиваль «Акустика» под открытым небом. Живой звук, красивое место и молодые музыканты, которые точно знают, как завести толпу. На сцене выступят: Дикие Цветы, Саша Шевцова, Брюки Бри, Пароли, 4 Стены, Пока!

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