Летний музыкальный фестиваль в центре Петербурга. Готов поймать волну летнего настроения? Дом молодёжи «Рекорд» превратит пространство «СЕНО» в настоящую музыкальную гавань. Здесь состоится большой музыкальный фестиваль «Акустика» под открытым небом. Живой звук, красивое место и молодые музыканты, которые точно знают, как завести толпу. На сцене выступят: Дикие Цветы, Саша Шевцова, Брюки Бри, Пароли, 4 Стены, Пока!