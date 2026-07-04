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Epic Con

Main Stage, Шарикоподшипниковская улица, 13с33

Начало:

Завершение:

от 3000₽ до 5000₽
Возраст 6+
Игры
Необычное
Фестивали

Про событие

В размеренную жизнь города ворвётся фестиваль фантастики, кино, косплея и компьютерных игр. Косплей, фантастическое шоу, зона Кибер Пикника и ещё тысячи квадратных метров развлечений. Тебя ждут: - новая шоу-программа на главной сцене; - фантастические интерактивные стенды популярных сериалов, фильмов и компьютерных игр; - квесты, приключения и турниры с ценными подарками и призами; - уличная развлекательная зона Кибер Пикник — разные виды стрит-фуда от бургеров до коктейлей и бал ти; - костюмированное шоу и танцевальные номера; - встречи с известными блогерами; - Шоу «Звездные Войны»: сражения на световых мечах; - настольные игры; - танцевальная битва крутейших кавер-дэнс и кей-поп коллективов; - музыкальная зона; - Аллея Авторов представит арты, комиксы, стикеры, фанарт и живое общение с художниками и комиксистами; - множество тематических магазинов с уникальной атрибутикой по фестивальным ценам; - и, конечно, зрелищный конкурс косплея на главной сцене, где более сотни участников дефиле предстанут перед в образах героев из фильмов, комиксов, сериалов и компьютерных игр. Больше информации об участниках и активностях: https://epicconrussia.ru/ https://vk.ru/epicconrussia Ожидается повышение цен.

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