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Пикфест: праздник гербов

Казанская улица, 25

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от 200₽ до 3300₽
Возраст 0+
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Фестивали

Про событие

Весенний ветер уже вовсю гуляет по коридорам замка, что готовится к своему последнему средневековому сезону: как в хорошей старой сказке, любому герою судьбой положено три испытания, три рыцарских торжества и три чуда. Будет и ярмарка с диковинами, и сражения рыцарей, и таинственные мистерии — всё, что по душе честному народу! Пустые залы обратятся в удивительные башни и шатры, полные художников, музыкантов, бурлеск-артистов и мудрецов, что готовы делиться своими секретами с юными чародеями. Надевай свое самое сказочное облачение, и следуй на праздник: там тебя будут ждать полсотни талантивейших художников и мастеров, сладкоголосые менестрели, удивительные декорации, любовные сплетни, конкурс нарядов и игра в колесо фортуны, а также лекции, мастер-классы, фотобудки с рисунками вместо снимков, театр сказок, героические квесты и другие затеи . 13:00-17:30, оба дня: мастер-классы; 18:00, оба дня лекция: «Средневековая геральдика: мифы, принципы и правила»; 19:00, оба дня лекция: «Средневековый бестиарий: фантастические твари и где они обитают».

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