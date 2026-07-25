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Про событие
Событие, которое в пятый раз соберет в Чебоксарах любителей пенного напитка со всех уголков страны. Ежедневная программа проведения фестиваля Зеленое Золото России состоит из трех сетов. Выбери удобное время посещения, купи билет на соответствующий Сет и приходи на фестиваль дегустировать напитки от пивоваренных компаний, пробовать разнообразные блюда и наслаждаться выступлениями артистов. Готовься зажигать под легендарные хиты «Агата Кристи» и «Вирус». А ещё для тебя выступят «Божья коровка», «Каникулы», «Кама Кама», «Меломаны», «Балакирь», «Река времени» и звезды чувашской эстрады. Больше информации: https://vk.com/hopfest
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