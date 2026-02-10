Главный электронный спектакль года — Teatro. Этот иммерсивный музыкальный фестиваль не просто мероприятие, а целое погружение в мир, где каждый гость — неотъемлемая часть представления. В этом году событие пройдёт в атмосфере эстетики Италии и Римской Империи: элегантность, роскошь, чувственность, летняя ночь, настоящий дух большого праздника. Артисты: Jeam Bisquit & G Pol ( Live ), Alexey Union + Оrchestra (live ), Gorje Hewek, Highlite ,stoliarova & Dietlove (çavadisco), Dabu Davout ( Live ), Ira Ange ( Live ), Acrobat ,deflee, Kinky Sound, Che&mos, Ali, Mihashu, Lesha Zorkin, Mary Meling, Mr.khadyko, Yona Collective