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Фестиваль электронной музыки Teatro

Брусницын
Кожевенная линия, 30

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Завершение:

от 2000₽ до 8000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Фестивали

Про событие

Главный электронный спектакль года — Teatro. Этот иммерсивный музыкальный фестиваль не просто мероприятие, а целое погружение в мир, где каждый гость — неотъемлемая часть представления. В этом году событие пройдёт в атмосфере эстетики Италии и Римской Империи: элегантность, роскошь, чувственность, летняя ночь, настоящий дух большого праздника. Артисты: Jeam Bisquit & G Pol ( Live ), Alexey Union + Оrchestra (live ), Gorje Hewek, Highlite ,stoliarova & Dietlove (çavadisco), Dabu Davout ( Live ), Ira Ange ( Live ), Acrobat ,deflee, Kinky Sound, Che&mos, Ali, Mihashu, Lesha Zorkin, Mary Meling, Mr.khadyko, Yona Collective

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