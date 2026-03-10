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Светский винтаж | 14:00

Вселенная воды
Шпалерная ул., 56Е

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Завершение:

500₽
Возраст 0+
Выставки
Фестивали

Про событие

Тебя ждёт прекрасный выбор винтажного фарфора, украшений, предметов сервировки, антиквариата, современных брендов одежды и аксессуаров, авторских изделий, локальных брендов и предметов декора. Более 60 участников со всей России.

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