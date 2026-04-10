Светский винтаж | 14:00
Шпалерная ул., 56Е
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500₽
Возраст 0+
Фестивали
Про событие
Тебя ждёт прекрасный выбор винтажного фарфора, украшений, предметов сервировки, антиквариата, современных брендов одежды и аксессуаров, авторских изделий, локальных брендов и предметов декора. Более 60 участников со всей России.
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