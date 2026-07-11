Фестиваль национальных культур. Terra Melodia — это опен-эйр, на котором зрители могут познакомиться с культурами разных народов вне государственных границ и жанровых ограничений. В прошлые годы на фестивале уже выступали музыканты и лекторы из Узбекистана, Беларуси, Казахстана, Вьетнама, Китая, Латвии, Литвы, Молдовы, Армении, Монголии. Россия на фестивале представлена разными национальностями «от Калининграда до Камчатки». Каждый участник представляет свою культуру: исполняет самобытную национальную музыку, танцы и песни, рассказывает от первого лица о культуре своего народа. Основу фестиваля, как и раньше, составят мультижанровые музыкальные выступления артистов из разных регионов России и стран мира: от национальной классики и фольклора до современных направлений. Кроме музыкальных и хореографических номеров посетителей ждут мастер-классы и лекции о культурах и традициях народов мира, на которых не заскучают даже неподготовленные слушатели. Фестиваль выпадает на дни празднования Купалы, так что в конце первого дня пройдут вечерние и ночные купальские гуляния в настоящих русских традициях. А любителям посиделок у костра и задушевных разговоров точно придётся по душе Ночь Сказок — вечерняя встреча артистов и зрителей, где каждый может поделиться сказкой своего народа, любимого автора или собственного сочинения.