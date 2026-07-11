ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Москва
  2. События

Терра Мелодия

Арт-кэмп «Дикая Мята», Тульская обл., Алексинский р-н, пос. Бунырево

Начало:

Завершение:

от 1₽ до 2800₽
Возраст 0+
Игры
Концерты
Необычное
Фестивали
Мастер-классы

Про событие

Фестиваль национальных культур. Terra Melodia — это опен-эйр, на котором зрители могут познакомиться с культурами разных народов вне государственных границ и жанровых ограничений. В прошлые годы на фестивале уже выступали музыканты и лекторы из Узбекистана, Беларуси, Казахстана, Вьетнама, Китая, Латвии, Литвы, Молдовы, Армении, Монголии. Россия на фестивале представлена разными национальностями «от Калининграда до Камчатки». Каждый участник представляет свою культуру: исполняет самобытную национальную музыку, танцы и песни, рассказывает от первого лица о культуре своего народа. Основу фестиваля, как и раньше, составят мультижанровые музыкальные выступления артистов из разных регионов России и стран мира: от национальной классики и фольклора до современных направлений. Кроме музыкальных и хореографических номеров посетителей ждут мастер-классы и лекции о культурах и традициях народов мира, на которых не заскучают даже неподготовленные слушатели. Фестиваль выпадает на дни празднования Купалы, так что в конце первого дня пройдут вечерние и ночные купальские гуляния в настоящих русских традициях. А любителям посиделок у костра и задушевных разговоров точно придётся по душе Ночь Сказок — вечерняя встреча артистов и зрителей, где каждый может поделиться сказкой своего народа, любимого автора или собственного сочинения.

Контакты

Телефон

Telegram

ВКонтакте

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Кофе Джем «Дача стайл»
Выбор редакции
Кофе Джем «Дача стайл»

990₽

100 лет джаза
100 лет джаза

от 3800₽

Саундтреки Ханса Циммера
Саундтреки Ханса Циммера

от 6900₽

Гастрономический стендап
Выбор редакции
Гастрономический стендап

5000₽

Музы гениев. Абьюз в высоком искусстве
Музы гениев. Абьюз в высоком искусстве

500₽

Фантазия Хаяо Миядзаки
Фантазия Хаяо Миядзаки

от 2000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста