Вадим Постильный
Московская улица, 57
Начало:
Завершение:
1500₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Комик стендап, талантливый актер. Родился в 1993 году в Краснодаре. Несколько лет он выступал на сцене Стендап-клуба №1. Участвовал в проектах: Comedy Баттл Открытый микрофон Stand Up на ТНТ Является одним из основных резидентов проекта «Stand Up» на ТНТ. Вадим Постильный на своих концертах умеет рассмешить публику рассказывая смешное о обычных вещах.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи