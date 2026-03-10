Найка Казиева
Ростов-на-Дону, Целиноградская, 3 (Комсомольская пл.)
Начало:
Завершение:
от 1500₽ до 3200₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Актриса, комик. Резидент «Женский стендап ТНТ», участница проектов: Высшая лига КВН «Сборная Дагестана», «Открытый микрофон» ТНТ. Найка — это воплощение обаяния и юмора, её выступления наполняют зал теплом и солнечным светом, а каждое слово проникает прямо в сердце. Её шутки заставляют зрителей смеяться от души, при этом она не боится затрагивать сложные и щепетильные темы. На входе потребуется паспорт.
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