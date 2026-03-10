ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Ростов-на-Дону
  2. События

Найка Казиева

Ростов-на-Дону, Целиноградская, 3 (Комсомольская пл.)

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 3200₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Актриса, комик. Резидент «Женский стендап ТНТ», участница проектов: Высшая лига КВН «Сборная Дагестана», «Открытый микрофон» ТНТ. Найка — это воплощение обаяния и юмора, её выступления наполняют зал теплом и солнечным светом, а каждое слово проникает прямо в сердце. Её шутки заставляют зрителей смеяться от души, при этом она не боится затрагивать сложные и щепетильные темы. На входе потребуется паспорт.

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Виктор Комаров
Виктор Комаров

от 1680₽

Женский стендап
Женский стендап

от 2000₽

Варвара Щербакова
Выбор редакции
Варвара Щербакова

от 1500₽

Андрей Атлас
Андрей Атлас

от 1000₽

Вадим Постильный
Вадим Постильный

1500₽

Женя Синяков
Выбор редакции
Женя Синяков

от 1500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста