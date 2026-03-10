Виктор Комаров с новым стендап-концертом «Живьём!» Виктор начинал в небольших клубах, а сегодня — один из самых любимых комиков страны. В программе — меткие шутки, искренние истории, фирменная импровизация (в которой Виктор настоящий мастер).