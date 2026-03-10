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Виктор Комаров

ДК «Ростсельмаш», просп. Сельмаш, 3

Начало:

Завершение:

от 1680₽ до 3570₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Виктор Комаров с новым стендап-концертом «Живьём!» Виктор начинал в небольших клубах, а сегодня — один из самых любимых комиков страны. В программе — меткие шутки, искренние истории, фирменная импровизация (в которой Виктор настоящий мастер).

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