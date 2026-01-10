Комедия о смысле жизни. Новая редакция
дом народного творчества, площадь Толстого, 4
Начало:
Завершение:
от 3700₽ до 6300₽
Возраст 12+
Стендап
Спектакли
Про событие
Любимцы публики возвращаются с новым прочтением хита — теперь это цельное музыкально-комедийное шоу с тонкой самоиронией, живым юмором и актуальной рефлексией. Спектакль сочетает стендап, музыкальный театр и интеллектуальную комедию, предлагая зрителю остановиться, выдохнуть и взглянуть на жизнь с лёгкой усмешкой. Это не ответ на вопрос о смысле — это путешествие в поисках себя и повода снова влюбиться в жизнь.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи