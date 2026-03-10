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Варвара Щербакова
ДК Ростсельмаш, проспект Сельмаш, 3
Начало:
Завершение:
от 1500₽ до 5500₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Популярный стендап-комик из Хабаровска, резидент «Женского стендапа» на ТНТ. Программа лёгкая и ненапряжная — то, что нужно для классного вечера.
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