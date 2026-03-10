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Женя Синяков
Дом Офицеров, Буденновский проспект, 34
Начало:
Завершение:
от 1500₽ до 3500₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Сольный концерт Жени Синякова «Пафосное название». Что в программе: — Любимые многими интернет-расследования и разоблачения — Стендап без экрана и фильтров — Новые экспериментальные шутки — может быть дико смешно, а может — неловко. Ещё планируется песня или даже две — глядишь, и до танца дело дойдёт.
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