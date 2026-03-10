Сольный концерт Жени Синякова «Пафосное название». Что в программе: — Любимые многими интернет-расследования и разоблачения — Стендап без экрана и фильтров — Новые экспериментальные шутки — может быть дико смешно, а может — неловко. Ещё планируется песня или даже две — глядишь, и до танца дело дойдёт.