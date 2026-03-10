ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Ростов-на-Дону
  2. События

Женя Синяков

Дом Офицеров, Буденновский проспект, 34

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 3500₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Сольный концерт Жени Синякова «Пафосное название». Что в программе: — Любимые многими интернет-расследования и разоблачения — Стендап без экрана и фильтров — Новые экспериментальные шутки — может быть дико смешно, а может — неловко. Ещё планируется песня или даже две — глядишь, и до танца дело дойдёт.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Виктор Комаров
Виктор Комаров

от 1680₽

Найка Казиева
Найка Казиева

от 1500₽

Женский стендап
Женский стендап

от 2000₽

Варвара Щербакова
Выбор редакции
Варвара Щербакова

от 1500₽

Андрей Атлас
Андрей Атлас

от 1000₽

Вадим Постильный
Вадим Постильный

1500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста