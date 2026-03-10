Пятеро комиков на одной сцене со своими лучшими шутками. На сцене: Ведущий — Руслан Баятов (участник шоу "Коммьюнити" эксклюзивно для ВК Видео, участник шоу "Open Mic" эксклюзивно для ВК Видео) Владимир Сычев (участник шоу "Stand Up" на ТНТ) Артем Молдованов Алексей Денисюк (участник шоу "Stand Up" на ТНТ, участник шоу "Открытый микрофон" на ТНТ) Влад Возий (участник двух сезонов шоу "Open Mic" и "Money Mic" эксклюзивно для ВК Видео)