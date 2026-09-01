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Надя Джабраилова

Дворец молодёжи
проспект Ленина, 1

Начало:

Завершение:

от 1400₽ до 3800₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Стендап-концерт «Одна дома». Это час, в течении которого Надя шутит и откровенно делится мыслями по поводу создания семьи, а так же о холостой жизни, отношениях и расставании.

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