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Елизавета Варвара Аранова

Центр Культуры «Урал»
Студенческая улица, 3

Начало:

Завершение:

от 1300₽ до 5500₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Стендап-комикесса, сценарист и режиссёр, постоянный резидент шоу «Женский стендап» на ТНТ, ведущая подкаста «Страхи» и психолого-юмористического шоу «Что у вас случилось?». Лиза Варвара — твой личный комедийный терапевт.

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