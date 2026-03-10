Надя Джабраилова
улица Николая Ершова, 57А
Начало:
Завершение:
от 1400₽ до 3600₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Стендап-концерт «Одна дома». Это час, в течении которого Надя шутит и откровенно делится мыслями по поводу создания семьи, а так же о холостой жизни, отношениях и расставании.
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