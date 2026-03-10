ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Казань
  2. События

Надя Джабраилова

Культурный центр «Сайдаш»
улица Николая Ершова, 57А

Начало:

Завершение:

от 1400₽ до 3600₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Стендап-концерт «Одна дома». Это час, в течении которого Надя шутит и откровенно делится мыслями по поводу создания семьи, а так же о холостой жизни, отношениях и расставании.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Опытные комики
Опытные комики
до

от 500₽

Новый Стендап
Новый Стендап
до

400₽

Стендап: Профи
Стендап: Профи
до

600₽

Интимный стендап
Интимный стендап
до

700₽

Стендап: Профи
Стендап: Профи
до

600₽

Интимный стендап
Интимный стендап
до

от 600₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста