Ольга Малащенко, которая смело шутит об отношениях, мужчинах и жестком воспитании, обращает на себя внимание не только своими выступлениями, но и модельной внешностью. Резидент «Женского стендапа» на ТНТ довольно эротично выглядит на сцене, не прибегая к помощи откровенных нарядов. Глядя на эту красивую, стильную, харизматичную, уверенную молодую женщину, трудно поверить, что ее путь в юморе начался с полного провала, после чего она даже думала завязать с карьерой комика.