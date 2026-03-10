Карина Мейханаджян
улица Николая Ершова, 57А
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Завершение:
от 1500₽ до 3900₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Материал про узнаваемые жизненные ситуации, самоиронию и наблюдения. В её выступлениях часто встречаются такие темы, как отношения с собой, тревожность, семья, самооценка, неловкие бытовые моменты, взросление и культурные особенности.
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