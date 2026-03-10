Стендап-комикесса, сценарист и режиссёр, постоянный резидент шоу «Женский стендап» на ТНТ, ведущая подкаста «Страхи» и психолого-юмористического шоу «Что у вас случилось?». Лиза Варвара — твой личный комедийный терапевт.