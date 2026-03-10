Елизавета Варвара Аранова
улица Николая Ершова, 57А
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Завершение:
от 1200₽ до 3800₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Стендап-комикесса, сценарист и режиссёр, постоянный резидент шоу «Женский стендап» на ТНТ, ведущая подкаста «Страхи» и психолого-юмористического шоу «Что у вас случилось?». Лиза Варвара — твой личный комедийный терапевт.
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