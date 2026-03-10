Возраст 18+
Стендап
Про событие
Это шоу уже завоевало сердца зрителей Питера, Москвы и других крупных регионов России. Лучшие девушки-комики региона и специальные гостьи из разных уголков России соберутся на одной сцене, чтобы подарить зрителю свой отборный юмор, как следует отпесочить мужичков, а также смешно выговориться на наболевшие темы без цензуры. Бронь стола действительна только на время мероприятия.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи