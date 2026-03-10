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Стендап по-женски

Эндорфин
улица Тази Гиззата, 6/31

Начало:

Завершение:

от 800₽ до 1000₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Это шоу уже завоевало сердца зрителей Питера, Москвы и других крупных регионов России. Лучшие девушки-комики региона и специальные гостьи из разных уголков России соберутся на одной сцене, чтобы подарить зрителю свой отборный юмор, как следует отпесочить мужичков, а также смешно выговориться на наболевшие темы без цензуры. Бронь стола действительна только на время мероприятия.

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