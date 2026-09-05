Концерт, где комики разных возрастов встречаются на одной сцене и по-разному смотрят на знакомые каждому темы. В одном шоу — пять участников: два комика младше 30 лет, два старше 30 и ведущий. Отношения, работа, дружба, родители и технологии — одни темы, но совершенно разные взгляды, жизненный опыт и шутки. Юмор для тех, кто смотрел «Титаник» на ламповом телевизоре, и для тех, кто считает его настоящим раритетом.