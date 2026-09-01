Женский Открытый Микрофон
улица Шейнкмана, 90
Начало:
Завершение:
200₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Мероприятие для ценителей женского юмора. К микрофону выйдут и опытные выступающие, и те, кто делает первые шаги на сцене. Шутки на любые темы. Приходи и убедись в том, что женский юмор действительно существует.
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