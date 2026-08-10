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Елизавета Варвара Аранова

ДК ГАЗ, улица Героя Юрия Смирнова, 12

Начало:

Завершение:

от 1200₽ до 2500₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Стендап-комикесса, сценарист и режиссёр, постоянный резидент шоу «Женский стендап» на ТНТ, ведущая подкаста «Страхи» и психолого-юмористического шоу «Что у вас случилось?». Лиза Варвара — твой личный комедийный терапевт.

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