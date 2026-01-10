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Прайм-стендап

Comedy34, улица Сретенка, 34/1с1

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Завершение:

от 1690₽ до 1990₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Прайм-стендап — это самые масштабные концерты , на которых выступают самые известные комики страны, участники шоу ТНТ и LABELCOM. Один из хедлайнеров — комик-ведущий концерта. Также тебя ждут: импровизационное общение с залом и розыгрыши билетов. Состав частично скрыт. В рамках формата проходят концерты с 5 хедлайнерами, 4 хедлайнерами и сольные концерты.

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