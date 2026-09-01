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Маргарита Родина

Руки ВВерх! Бар, Московский проспект, 111

Начало:

Завершение:

от 2100₽ до 3000₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Незабываемый вечер с Маргаритой Родиной — звездой шоу «Женский стендап» на ТНТ и матерью троих детей, которая своим примером доказывает, что после 40 жизнь только начинается. Её сольный концерт — это не просто выступление, а искренний и веселый диалог с тебой о том, как оставаться в отличной форме и сохранять добрейшее чувство юмора.

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