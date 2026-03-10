Новый сольный стендап-концерт Юлии Ахмедовой. В нём личное становится публичным, а смешно так же часто, как и неловко узнавать себя. Наблюдательность, радикальная открытость и разговор о вещах, которые обычно оставляют для переписок с друзьями и заметок в телефоне. Концерт, после которого становится легче - хотя никто специально этого не планировал.