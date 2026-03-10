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Юлия Ахмедова

Концертный комплекс им. В.В. Маяковского, Красный проспект, 15

Начало:

Завершение:

от 2000₽ до 4500₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Новый сольный стендап-концерт Юлии Ахмедовой. В нём личное становится публичным, а смешно так же часто, как и неловко узнавать себя. Наблюдательность, радикальная открытость и разговор о вещах, которые обычно оставляют для переписок с друзьями и заметок в телефоне. Концерт, после которого становится легче - хотя никто специально этого не планировал.

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